Литвин з Яценюком за один стіл не сяде

Фракція Блоку Литвина вважає неприйнятною пропозицію щодо висунення своєї кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми розглядаємо цю пропозицію як неприйнятну умову для фракції», - сказав В.ЛИТВИН.

Він уточнив, що відповідно до досягнутої домовленості представники фракції Блоку Литвина очолять Бюджетний комітет і Комітет ВР з прав людини і міжнаціональних відносин.