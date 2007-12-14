Регіонали домовилися з коаліцією

Фракція Партії регіонів не наполягатиме на внесенні нового подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, лідери фракцій домовились, що вихідні - субота і неділя - не враховуються, і в результаті 5-й день від дня другого подання кандидатури на посаду прем’єра є вівторок.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Президент України повторно вніс до Верховної Ради подання про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.