Азаров обіцяє, що з угодами України та МС зможе ознайомитися кожен

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що окремі угоди Митного союзу, до яких має намір приєднатися України, будуть опубліковані для громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров заявив, спілкуючись з користувачами соціальної мережі Фейсбук.

«Тільки-но аналіз угоди буде закінчено і за тими документами, щодо яких буде прийнято позитивне рішення, вони обов'язково будуть опубліковані для того, щоб всі промисловці могли з ними ознайомитися», - запевнив прем'єр.

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При цьому він нагадав, що наразі всі чинні документи розміщено на сайті Євразійської комісії.

«І ті, кого це цікавить, можуть ознайомитися із змістом цих документів», - сказав Азаров.