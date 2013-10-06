У Харкові комуністи проводять збори за Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, збори, ініційовані обласним осередком Комуністичної партії України, відбуваються на вулиці Рязанській поблизу стадіону «Динамо» в центральній частині міста.

Люди тримають прапори з символікою Комуністичної партії України та громадських організації «Украинский выбор», «Оплот», а також транспаранти з написами «Янукович, мы хотим в Таможенный союз», «Харьковчане за всеукраинский референдум за Таможенный союз», «Власть принадлежит народу», «В Таможенном союзе будет работа и зарплата», «Украине в Таможенном союзе быть!», ««Да» союзу братских народов», «Проведем референдум, вернем власть народу».

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Активісти збирають підписи за проведення референдуму з питання вступу України до Митного союзу, а також проводять реєстрацію учасників зборів громадян.

Перший секретар Харківського обласного комітету КПУ Алла Александровська, відкриваючи збори, повідомила, що вже зареєструвалося понад 2,2 тисяч осіб.

Виступаючи перед присутніми, Александровська висловила переконання, що вступ України до Митного союзу надасть багато економічних переваг, зокрема «дешевий газ» та можливість продавати товари на ринки країн-учасниць об’єднання.

Натомість, на думку комуністки, вступ України до Європейського Союзу призведе до того, що багато українських підприємств будуть змушені зупинитися через прихід на ринок потужних європейських виробників. Крім того, на її думку, вступ України до Євросоюзу порушить традиційні економічні зв’язки з Росією.