Азаров пообіцяв взяти євроінтеграцію в свої руки

Про це він заявив сьогодні під час спілкування з користувачами Facebook.

"Сьогодні я провів нараду за участю міністрів, віце-прем'єрів з виконання нашого Плану дій щодо роботи з Європейським Союзом. Програма на цей рік є дуже інтенсивною і вимагає координації зусиль багатьох міністерств і відомств. І тому всю роботу з цієї координації проводитиму я як прем'єр-міністр, тим самим піднімаючи рівень розв’язання проблем на найвищий рівень в уряді", - сказав М.Азаров.

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На його думку, це свідчить про рішучість і готовність уряду зробити все необхідне для того, щоб підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС відбулося цього року.

"На сьогоднішній нараді ми також розглянули ті питання, які порушувалися в плані нашого переговорного процесу зі Світовою організацією торгівлі, і намітили кілька компромісних варіантів, які ми обговорюватимемо з нашими європейськими партнерами", - підкреслив глава уряду.