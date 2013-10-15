Кучма не вірить у співпрацю з Митним союзом

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН.

Так, відповідаючи на питання, чи може Україна частково приєднатися до тих положень МС, які їй цікаві з економічної точки зору, але повністю до МС не вступати, і чи є в цьому сенс, Кучма сказав: «Думаю, що це з галузі чистої політики, що також потрібне. І український Президент, і прем'єр роблять правильні заяви. Але такі ідеї маловірогідні для реалізації (у широкому масштабі), перш за все, через позицію Росії. Я більше вірю в те, що у нас може активно розвиватися двостороння співпраця безпосередньо з окремими країнами - членами МС, ніж зі всім цим об'єднанням в цілому. Тому що за конкретними напрямами співпраці стоять конкретні бізнес-інтереси з обох боків. Поки що в МС більше політики. Це очевидно і цим все сказано».

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Кучма переконаний, що головне в цьому питанні — уникнути спокус, які, швидше за все, Україні обіцятимуть. «Україні потрібно відстоювати свої позиції та не слід поступатися. Хоча я впевнений, що ми повинні будемо шукати механізми врегулювання спірних питань і продовження співпраці України з країнами МС і після підписання угоди про асоціацію з ЄС», - сказав він, додавши: «У цьому ключі я згоден із Путіним, який нещодавно сказав: «як би ми не рухалися, ми все одно зустрінемося».

За словами Кучми, в Білорусі та Казахстані їх участь в Митному союзі, на відміну від Росії, привела до випередження зростання імпорту порівняно зі зростанням експорту. «Але чи можна сподіватися, що після вступу до МС для України відкриються обіцяні «золоті брами»?.. Разом з тим я вважаю, що Україні не варто спокушатися і можливими вигодами від Зони вільної торгівлі з ЄС. Це крок в жорстке конкурентне середовище і я боюся, що ми можемо втратити наші високотехнологічні галузі. Ми відкриємо ринок, і до України може хлинути все, що виробляється в Європі на більш високому, ніж у нас, рівні, з більш високими характеристиками і якістю», - відзначив екс-Президент.

Другу частину ексклюзивного інтерв'ю Леоніда Кучми читайте завтра на сайті УНІАН.