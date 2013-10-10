Екс-радник президента РФ розповів про "психологічний удар" Кучми по Путіну
Президент РФ Володимир Путін умовляв Президента України Леоніда Кучму використати силу проти "помаранчевої революції"
Про це заявив російський експерт, радник Володимира Путіна з 2000 по 2005 рік Андрій Ілларіонов в інтерв'ю Українській правді.
Зокрема, у відповідь на запитання «Чим стала "помаранчева революція" для Путіна?», Ілларіонов зазначив: «Я хочу сказати, які речі призвели до радикального повороту в свідомості, світогляді Володимира Путіна на міжнародній арені. Перше – це відмова ЄС у вступі Росії. Друге – відмова НАТО у вступі Росії. Третє – жорстка суперечка з приводу Іраку. А далі пішли грузинська "революція троянд" і "помаранчева революція" в Україні. Обидва ці події були сприйняті Путіним як дії Заходу щодо підриву Росії».
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За словами експерта, Путін досі вірить, що це була технологія, «...тем більш, що деякі з представників західних країн відверто говорили, як вони допомагали це робити. Наприклад, Майкл Макфол (стенфордський професор, нинішній посол США в Москві) розповідав, як він допомагав з фінансуванням опозиції в Україні. Він говорив: "Так, справді, ми допомагали, але це смішні гроші, це небагато, порівняно з тими грошима, які Росія давала».
На зауваження журналіста, що Макфол все ж таки говорив, що США підтримували інститути громадянського суспільства в Україні, а не опозицію, Ілларіонов сказав: «Так, зрозуміло, «інститути громадянського суспільства». Але в цьому конкретному випадку це означає підтримку «помаранчевої революції». Якби «помаранчева революція» пройшла сама по собі, можливо, вона не справила б такого враження на Путіна. Але цьому передувало дуже багато інших подій. А, по-друге, Росія і Путін досить серйозно інвестували в Януковича в 2004 році. Було спрямовано величезну кількість російських фахівців, політологів, дуже багато грошей витратили. Сам Путін неодноразово літав до України, постійно Медведчук радився з Медведєвим. Тому «помаранчева революція» дуже серйозно шокувала Путіна».
Більш того, розповів Ілларіонов, «у ключовий момент після першого туру виборів «помаранчевої революції» Кучма прилітав до Москви на переговори з Путіним. Зустріч була в аеропорту, півгодини вони там поговорили - і все. І коли Путін умовляв Кучму використати силу проти «помаранчевої революції», а Кучма, уперто дивлячись у стелю і розглядаючи шнурки на своїх черевиках, постійно повторював: «Володимире Володимировичу, ви не розумієте – Україна стала іншою». «Почекайте, ми ж з вами домовлялися!...». А Кучма каже: «Україна стала іншою». У результаті Кучма не дав згоди на використання сили».
За словами Ілларіонова, «на той момент реальні політичні повноваження були у Кучми. І Кучма зробив вибір, щоб він міг залишитися жити в Україні, а не на якійсь підмосковній дачі. Це зробило остаточний щонайпотужніший психологічний удар по Путіну, який змінив його ставлення і до України, і до Заходу, і до світу».