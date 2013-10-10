Екс-радник президента РФ розповів про "психологічний удар" Кучми по Путіну

Про це заявив російський експерт, радник Володимира Путіна з 2000 по 2005 рік Андрій Ілларіонов в інтерв'ю Українській правді.

Зокрема, у відповідь на запитання «Чим стала "помаранчева революція" для Путіна?», Ілларіонов зазначив: «Я хочу сказати, які речі призвели до радикального повороту в свідомості, світогляді Володимира Путіна на міжнародній арені. Перше – це відмова ЄС у вступі Росії. Друге – відмова НАТО у вступі Росії. Третє – жорстка суперечка з приводу Іраку. А далі пішли грузинська "революція троянд" і "помаранчева революція" в Україні. Обидва ці події були сприйняті Путіним як дії Заходу щодо підриву Росії».

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За словами експерта, Путін досі вірить, що це була технологія, «...тем більш, що деякі з представників західних країн відверто говорили, як вони допомагали це робити. Наприклад, Майкл Макфол (стенфордський професор, нинішній посол США в Москві) розповідав, як він допомагав з фінансуванням опозиції в Україні. Він говорив: "Так, справді, ми допомагали, але це смішні гроші, це небагато, порівняно з тими грошима, які Росія давала».

На зауваження журналіста, що Макфол все ж таки говорив, що США підтримували інститути громадянського суспільства в Україні, а не опозицію, Ілларіонов сказав: «Так, зрозуміло, «інститути громадянського суспільства». Але в цьому конкретному випадку це означає підтримку «помаранчевої революції». Якби «помаранчева революція» пройшла сама по собі, можливо, вона не справила б такого враження на Путіна. Але цьому передувало дуже багато інших подій. А, по-друге, Росія і Путін досить серйозно інвестували в Януковича в 2004 році. Було спрямовано величезну кількість російських фахівців, політологів, дуже багато грошей витратили. Сам Путін неодноразово літав до України, постійно Медведчук радився з Медведєвим. Тому «помаранчева революція» дуже серйозно шокувала Путіна».

Більш того, розповів Ілларіонов, «у ключовий момент після першого туру виборів «помаранчевої революції» Кучма прилітав до Москви на переговори з Путіним. Зустріч була в аеропорту, півгодини вони там поговорили - і все. І коли Путін умовляв Кучму використати силу проти «помаранчевої революції», а Кучма, уперто дивлячись у стелю і розглядаючи шнурки на своїх черевиках, постійно повторював: «Володимире Володимировичу, ви не розумієте – Україна стала іншою». «Почекайте, ми ж з вами домовлялися!...». А Кучма каже: «Україна стала іншою». У результаті Кучма не дав згоди на використання сили».

За словами Ілларіонова, «на той момент реальні політичні повноваження були у Кучми. І Кучма зробив вибір, щоб він міг залишитися жити в Україні, а не на якійсь підмосковній дачі. Це зробило остаточний щонайпотужніший психологічний удар по Путіну, який змінив його ставлення і до України, і до Заходу, і до світу».