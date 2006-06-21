Новий посол США робить компліменти Україні і вчить нашу мову

Новопризначений Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР задоволений своїм призначенням в Україну і має намір відвідувати регіони нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Для мене велика честь бути шостим послом США в України», - сказав В.ТЕЙЛОР. Він зазначив, що збирається подорожувати по Україні, оскільки в захопленні від її масштабів.

Посол також зазначив, що за деякий час зможе звертатися до українців українською мовою, оскільки зараз її вивчає. В.ТЕЙЛОР також зазначив, що певний час працював в Афганістані, Іраку, а останні 6 місяців - в Єрусалимі. «Я думаю, що у Вашингтоні вирішили, що я вже виконав обов’язок у важких місцях, тому послали мене в гарне місце – Україну», - додав посол.

Він зазначив, що підтримуватиме ті напрямки діяльності, які оберуть український народ і уряд. За словами посла, США чітко висловили свою підтримку демократичному розвитку України і будуть це робити надалі. «США вважають, що якщо Україна доб’ється успіху як демократична країна в цьому регіоні, це буде добре і для США, і для самої України», - сказав він.

Посол зазначив, що США можуть надати потужну політичну підтримку Україні в міжнародній спільноті. Він також зазначив, що США не розглядають ситуації в Україні як кризову.