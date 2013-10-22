Опозицію запідозрили в небажанні вирішити питання «тюремних канікул» Тимошенко

Таку думку висловив політолог, голова правління Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

"Тут все дуже просто. Йде класична тактична боротьба навколо порядку денного. З одного боку формально опозиція хоче виконати європейський пакет законів, а з іншого - відвернути увагу від невигідних для себе питань", - зазначає експерт. - "Це закономірна проблема, яка досить часто виникає, коли якісь законопроекти невигідні".

Тоді зривають їх розгляд або блокуванням, або як в даному випадку - не голосуванням за порядок денний". Таким мотивом, за словами політолога, є відволікання уваги від розгляду законопроекту, який передбачає «тюремні канікули» для екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

"Це прихований мотив - відволікання уваги від дратівної їхнього питання - розгляду законопроекту, який передбачає так звані тюремні канікули, відстрочку покарання Юлії Тимошенко у зв'язку з лікуванням за кордоном. Цей варіант на сьогодні не вигідний опозиції, тому вони перемикають увагу на інші моменти, щоб не дати розглянути питання, який не в їхніх інтересах», - переконаний Фесенко.

Нагадаємо, що сьогодні депутати не змогли проголосувати за порядок денний цього пленарного тижня.