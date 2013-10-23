ЗМІ: Під час "оборони" Маркова постраждали журналісти

Як повідомили у прес-службі політика, нападу зазнали оператор і журналіст телекомпанії АТВ.

Окрім того, кореспондет телеканалу "Інтер" Андрій Анастасов повідомив, що у сутичці постраждав його колега-оператор, пише Українська правда.

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"А ми після штурму облУВС у траматології. Ігор-оператор впав під тиском натовпу і зараз з шиєю сидить в кабінеті", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Після того, як стало відомо про затримання Маркова, його прихильники прорвалися у внутрішній двір будівлі Одеського облуправління внутрішніх справ, щоб завадити правоохоронцям вивезти політика в Київ.

Коли заступник начальника відомства Анатолій Місюра пообіцяв, що Маркову дозволять поспілкуватися з прихильниками, активісти залишили подвір'я.

Друга хвиля штурму облуправління почалася через годину після заяви Місюри. Маркова не випустили до активістів, тому вони знову спробували силою пробитися у двір облУВС, повідомляє прес-служба політика.

"Цього разу в'їзд у ворота заблокували за допомогою автомобіля, тож міліція не може їх закрити. У другому штурмі бере участь вже значно більше людей, але і до міліції підійшли підкріплення", - сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Маркова.

Інформація про затримання Маркова міліцією з'явилася близько 18:15 22 жовтня.

Маркову вручили повідомлення про підозру. Йому, згідно з заявою правоохоронців, інкримінують організацію побиття, а також безпосередньо побиття учасників пікету в Одесі, який відбувся у 2007 році.

Як відомо, 12 вересня Вищий адмінсуд за позовом екс-нардепа Юрія Кармазіна зобов'язав ЦВК позбавити мандата нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова.

20 вересня Рибак оголосив з трибуни про рішення суду про позбавлення Маркова депутатського мандата.

Пізніше екс-нардеп заявив, що чинна влада має намір залучити його до кримінальної відповідальності.