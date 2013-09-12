ВАСУ позбавив Маркова мандату народного депутата

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення оголосив сьогодні головуючий суддя Юрій Цвіркун.

Нагадаємо, 30 серпня троє позивачів, серед яких колишній народний депутат Юрій Кармазін, звернулись у Вищий адміністративний суд з позовною заявою до Центральної виборчої комісії, у якій просять, зокрема: визнати недостовірними результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №133 (Одеса) та скасувати постанову ЦВК про реєстрацію обраним народним депутатом по одномандатному виборчому округу №133 Маркова.

Також у позові містилася вимога зобов’язати ЦВК «вчинити дії по організації підготовки та проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №133».

Позивачі стверджували, що результати парламентських виборів в окрузі №133 були сфальсифіковані.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Ігор Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися у Верховну Раду по одномандатному виборчому округу №133 у Київському районі Одеси. Марков отримав перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів. Всього Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними склала 5160 голосів.

1 вересня в своєму блозі Кармазін написав, що результати виборів в окрузі №133 у Одесі, де переміг Марков, були сфальсифіковані. За його словами про фальсифікацію виборів свідчить лист, який направили в Центральну виборчу комісію від Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України. За словами Кармазіна, експерти МВС визначили, що вибори сфальсифіковані на 52 дільницях.

Екс-депутат стверджує, що «в рамках відкритого кримінального провадження №12013000000000455 міліцейські експерти, вивчаючи виборчі бюлетені на 52-х дільницях 133-го виборчого округу в Одесі, встановили факти «коректування» 6038 бюлетенів, голоси в яких зараховані за Ігоря Маркова…».

Нагадаємо, 8 лютого 2013 року Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Олександра Домбровського і Павла Балогу, після чого вони склали присягу. 11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення і картки для голосування Домбровського і Балоги.