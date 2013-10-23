Європарламент рекомендує ЄС підписати асоціацію з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, євродепутати також дали згоду на тимчасове застосування окремих положень угоди - це майже 80% документа.

Доповідачем по резолюції "Про європейську політику сусідства: в напрямку зміцнення партнерства. Позиція Європейського парламенту стосовно доповіді 2012 року (Європейської комісії)" був депутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський (Європейська народна партія).

Згідно зрезолюцією, Європарламент рекомендує Раді ЄС підписати Угоду про асоціацію між ЄС і його країнами-членами - з одного боку, та Україною - з іншого боку, за умов, що критерії, визначені на Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ у грудні 2012 року, виконано.

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Європарламент дав згоду в залежності від вищезгаданих вимог на тимчасове застосування Україною і ЄС частини Угоди про асоціацію негайно, з моменту підписання, а в разі виконання всіх вимог і наступного підписання висловлює намір приступити до повної ратифікації Угоди про асоціацію в рамках свого законодавчого терміну.

Євродепутати висловили жаль, що прогрес, потрібний для виконання усіх вимог до України для підписання Угоди про асоціацію, ще цілковито не завершений, оскільки в Україні зберігається застосування вибіркового правосуддя і не завершено реформу виборчої та судової систем.

У документі йдеться, що Європарламент, "тим не менше, вітає зобов'язання, взяті нещодавно Президентом Януковичем та лідерами опозиції, продовжувати втілення необхідних правових актів у Верховній Раді, й очікує на швидку реалізацію цих обіцянок до саміту у Вільнюсі".

Саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі, на якому має бути підписано Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі, запланований на 28-29 листопада.