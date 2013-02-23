НАТО очікує від України відмови від вибіркового правосуддя

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

“Наше партнерство базується на принципах, в тому числі, демократії, прав людини, верховенства права”, - сказав Генсек НАТО.

Він зазначив, що партнери по НАТО вже висловлювали стурбованість випадками вибіркового правосуддя в Україні та тим, що видається політично вмотивованим переслідуванням.

“Ці питання викликають велику стурбованість”, - сказав А.Ф. Расмуссен.

“І ми очікуємо, що Україна здійснить кроки з вирішення цих питань”, - додав він.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс хотів би бачити сильне партнерство з сильною Україною.