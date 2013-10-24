За "п'яну" їзду в Білорусі тепер назавжди забирають автомобіль

Кошти, виручені після продажу такої машини, можуть бути отримані державою, особами, постраждалими з вини п'яного водія.

У червні білоруський парламент ухвалив поправки до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення: зміни стосувалися посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. У липні законопроект підписав президент республіки, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Конфіскація автомобіля передбачена в рамках кримінального законодавства. Порядок поширюється і на машини, які не є власністю порушника. Виняток зроблено лише для випадків викрадення. Також значно збільшаться штрафи за водіння у стані сп'яніння і передачу керування транспортним засобом такій особі або відмова від проходження огляду (для спійманих при правопорушеннях вперше протягом року).

Посилюються санкції стосовно нетверезих автомобілістів, з вини яких у ДТП загинули двоє і більше осіб. Таким водіям загрожує тюремне ув'язнення до 10 років. Раніше за аналогічний злочин передбачалося 3 роки в'язниці.

Нововведення діятимуть не тільки стосовно до білоруських, а й до іноземних громадян. "Норма буде поширюватися на всіх без винятку. Існує принцип часу і місця вчинення злочину. Відповідальність настає за законами тієї країни, на території якої вчинено правопорушення", - заявив генпрокурор республіки Олександр Конюк.

Оголошення масштабної війни п'яним водіям продиктовано збільшенням кількості пригод з їх участю, що мали тяжкі наслідки, пояснюють у владі. За офіційними даними, щорічно в країні затримуються більше 55 тис нетверезих автомобілістів, близько 1 тис з них вчиняють такі злочини повторно протягом року. За даними ДАІ, за першій половині 2013 року було затримано більше 20 тис п'яних водіїв.