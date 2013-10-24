Спікер Держдуми РФ відклав візит до України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держдуми.

«Голова Державної думи Сергій Наришкін прийняв рішення відкласти поїздку до України для участі в 11-му засіданні Міжпарламентської комісії із співпраці Федеральних зборів РФ і Верховної Ради України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Дніпропетровську відбудеться засідання Міжпарламентської комісії із співпраці Верховної Ради України і Федеральних зборів РФ, на якому обговорюватимуться питання співпраці у сфері дослідження космосу та атомної енергетики.

Попереднє засідання Міжпарламентської комісії Україна-Росія відбулося у Воронежі 27-28 травня. Зустріч була присвячена обговоренню питання про місце і роль парламентів у співпраці двох країн у сфері літакобудування.