Спікер Держдуми РФ відклав візит до України

11:11, 24 жовтня 2013
Політика
956 0

Голова Держдуми Росії Сергій Наришкін відклав свій візит до України для участі в 11-му засіданні Міжпарламентської комісії із співпраці ВР і Федеральних зборів РФ, запланований на 31 жовтня в Дніпропетровську.

Сергій Наришкін

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держдуми.

«Голова Державної думи Сергій Наришкін прийняв рішення відкласти поїздку до України для участі в 11-му засіданні Міжпарламентської комісії із співпраці Федеральних зборів РФ і Верховної Ради України», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Спікер Держдуми: РФ веде консультації з Україною про вступ до Митного союзу

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Дніпропетровську відбудеться засідання Міжпарламентської комісії із співпраці Верховної Ради України і Федеральних зборів РФ, на якому обговорюватимуться питання співпраці у сфері дослідження космосу та атомної енергетики.

Попереднє засідання Міжпарламентської комісії Україна-Росія відбулося у Воронежі 27-28 травня. Зустріч була присвячена обговоренню питання про місце і роль парламентів у співпраці двох країн у сфері літакобудування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter