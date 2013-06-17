Спікер Держдуми вважає, що Росія не повинна каятися за свою радянську історію
Спікер Держдуми РФ, голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін вважає, що РФ не повинна каятися за свою історію.
На думку політика, незважаючи на те, що політика Радянського союзу не була ідеальною, як не може бути ідеальною політика будь-якої держави, СРСР ніколи не ділив нації на ґатунки і не ставив питання про знищення цілих народів.
Про це він заявив в інтерв'ю РІА Новости, відповідаючи на питання про те, що президент Німеччини Йоахим Гаук у червні на зустрічі з російськими громадськими діячами порадив РФ наслідувати приклад Німеччини, покаятися за нацизм, і покаятися за свою радянську історію.
"Безумовно, я рішуче не згоден з такою постановкою питання", - сказав Наришкін.
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Він вважає, що президент Німеччини добре знає історію своєї країни, але йому було б корисно отримати додаткову і об'єктивну інформацію про російську історії та сучасність. "Радянський Союз, його зовнішня і внутрішня політика не була ідеальною, до речі, ідеальною не є жодна країна. Але при цьому Радянський Союз ніколи не ділив нації на нації першого ґатунку і нації нижчого ґатунку, і вже тим більше не ставив питання про знищення цілих народів", - зазначив спікер Держдуми.
Наришкін зауважив, що перемога у Великій Вітчизняній та Другій Світовій війні, в якій основну роль зіграв Радянський Союз, стала вихідною точкою для переосмислення ролі нацизму в історії. "І в цьому зв'язку нам усім разом потрібно з вдячністю шанувати пам'ять тих, хто цю перемогу завоював. Для нашої країни ця перемога дісталася дуже високою ціною", - сказав Наришкін.