Спікер Держдуми: РФ веде консультації з Україною про вступ до Митного союзу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Що стосується інтеграційного вибору України, то Росія, звичайно, проводить з нашими українськими партнерами інтенсивні консультації в частині, що стосується інтеграції України в інтеграційні об'єднання, які створюються на просторі СНД, перш за все, Митний союз, Єдиний економічний простір», - сказав Наришкін.

«Не приховую - звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб Україна інтенсивніше включилася в цю роботу, тому що інтерес тут взаємний, інтерес у всіх країн, які нині входять до складу Митного союзу, і економічний інтерес України», - вважає він.

За словами Наришкіна, чим більший сумарний обсяг економік держав, що входять в те чи інше інтеграційне об'єднання, тим більший економічний ефект від участі в цьому об'єднанні для кожної з країн. «Тому економічний інтерес є і у нас, є і з українського боку», - вважає він.

Наришкін повідомив, що діє велика міжпарламентська комісія, і впродовж півтора року роботи Держдуми шостого скликання досить активно обговорювалися питання двосторонньої співпраці.

Також спікер Держдуми вважає, що «двостороння співпраця між Росією і Україною перебуває на достатньо високому рівні».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Україна може приєднатися до більшості документів, які регламентують роботу Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Водночас, Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті у Вільнюсі.

ЄЕК створена рішенням президентів Росії, Білорусі й Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять РФ, Білорусь, Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі й Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.