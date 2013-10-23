Колишній народний депутат Ігор Марков оголосив голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед засіданням Печерського райсуду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.

«Я оголосив голодування. Я нічого не їм вже добу», - сказав Марков..

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На засіданні суду адвокат Марков Олександр Казарновський заявив клопотання про надання йому часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Суд задовольнив це клопотання і оголосив 30-хвилинну перерву у засіданні.

Як повідомляв УНІАН, Маркова було затримано 22 жовтня під час допиту у будівлі Одеського обласного управління внутрішніх справ.

За даними Управління зв'язків з громадськістю МВС України, йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. У міліції нагадали, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації проходили пікети проти встановлення у місті пам'ятника Єкатерині ІІ. Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо у самому побитті пікетувальників.

Сьогодні вночі Маркова було відправлено до Києва, де Печерський райсуд мав обрати йому запобіжний захід.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова. Суд порахував доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК є три особи, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

17 вересня голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що Марков вийшов зі складу фракції Партії регіонів.

20 вересня Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Маркова і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картку для голосування заблоковано