Україна може відкласти зниження ставок ПДВ і податку на прибуток

Україна може відкласти зниження ставок податку на додану вартість з 1 січня 2014 року до 17% з нинішніх 20% і податку на прибуток до 16% з нинішніх 19%, як того вимагають положення Податкового кодексу, через нестабільність економічної ситуації в країні та в рамках виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду, який також не підтримав планів щодо зниження ставок податку на додану вартість.

Це підтвердив в інтерв'ю агентству “Reuters” міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

"Зараз ми перебуваємо в дискусії з цього питання. Якщо залишити так, як є (зниження ставок - УНІАН), то зниження надходжень за цими статтями неминуче... близько 25 млрд грн (3,1 млрд дол.)", - сказав міністр. За його словами, дохід з цих податків зазвичай становить близько двох третин від загального доходу державного бюджету України, тобто очікуваний збиток еквівалентний приблизно 7% від загального обсягу доходів бюджету в поточному році.

Разом з тим, Клименко зазначив, що це питання опрацьовується не тільки на рівні уряду, а й за безпосередньої участі бізнесу, а також із залученням експертів МВФ. Міністр також сказав, що уряд працює над пошуком додаткових джерел надходжень до бюджету. Зокрема, він чекає, що закон про трансфертне ціноутворення, що почав діяти минулого місяця і спрямований проти компаній, які приховують частину прибутку за допомогою зарубіжних підрозділів, дасть бюджету додаткові 20 млрд грн. Клименко також відзначив, що заборона розрахунків готівкою понад 150 тис. грн дозволить більш ретельно контролювати власність і автомобільний ринок, де раніше люди часто занижували вартість операцій для зменшення податку. Тепер платежі можуть здійснюватися лише через банківський рахунок.

"Виведення економіки з тіні – це той шлях, який ми збираємося пройти разом", - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, зниження ставок податків передбачено Податковим кодексом України, який було ухвалено в 2010 році та який набув чинності в 2011 році.