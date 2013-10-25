Янукович підпише закон щодо вирішення питання Тимошенко - Рибак
Голова ВРУ Володимир Рибак заявляє, що Віктор Янукович висловив готовність до підписання закону, яким вирішуватиметься питання екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, у разі ухвалення такого документа парламентом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час зустрічі з послами Європейського Союзу.
Рибак відзначив, що Янукович цікавився станом підготовки та розгляду у парламенті законопроектів щодо можливості лікування за кордоном ув'язнених. “Такий закон у разі його прийняття, за словами Президента України, міг би, в тому числі, розв'язати ситуацію навколо так званої справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко”, - сказав Рибак.
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“Президент підтвердив свою готовність підписати такий закон, а також повідомив, що він звернувся до фракції Партії регіонів у парламенті з проханням взяти активну участь у розгляді такого або таких законопроектів, та разом з іншими фракціями сприяти його прийняттю консенсусом”, - сказав голова ВР.
Також, відзначив Рибак, спілкуючись із Президентом він поінформував його, що на сьогодні у парламенті зареєстровано 3 законопроекти, за якими можливе буде лікування засуджених за кордоном.
“Паралельно з цим урядом і Верховною Радою доручено Міністерству юстиції та закордонних справ України оперативно вивчити досвід країн Євросоюзу, що мають аналогічне законодавство та практику його застосування”, - відзначив Рибак.
Він також додав, що зараз, напередодні саміту у Вільнюсі є можливість оперативно розглянути та прийняти як закон один із трьох законопроектів. “Втім, ситуація із зареєстрованими законопроектами залишається невизначеною та нагадує сюжет класичного трилера”, - додав Рибак.