Янукович підпише закон щодо вирішення питання Тимошенко - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час зустрічі з послами Європейського Союзу.

Рибак відзначив, що Янукович цікавився станом підготовки та розгляду у парламенті законопроектів щодо можливості лікування за кордоном ув'язнених. “Такий закон у разі його прийняття, за словами Президента України, міг би, в тому числі, розв'язати ситуацію навколо так званої справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко”, - сказав Рибак.

Читайте також: Рибак обіцяє передати Януковичу закон щодо лікування Тимошенко, щойно його ухвалять в Раді

“Президент підтвердив свою готовність підписати такий закон, а також повідомив, що він звернувся до фракції Партії регіонів у парламенті з проханням взяти активну участь у розгляді такого або таких законопроектів, та разом з іншими фракціями сприяти його прийняттю консенсусом”, - сказав голова ВР.

Також, відзначив Рибак, спілкуючись із Президентом він поінформував його, що на сьогодні у парламенті зареєстровано 3 законопроекти, за якими можливе буде лікування засуджених за кордоном.

“Паралельно з цим урядом і Верховною Радою доручено Міністерству юстиції та закордонних справ України оперативно вивчити досвід країн Євросоюзу, що мають аналогічне законодавство та практику його застосування”, - відзначив Рибак.

Він також додав, що зараз, напередодні саміту у Вільнюсі є можливість оперативно розглянути та прийняти як закон один із трьох законопроектів. “Втім, ситуація із зареєстрованими законопроектами залишається невизначеною та нагадує сюжет класичного трилера”, - додав Рибак.