Рибак обіцяє передати Януковичу закон щодо лікування Тимошенко, щойно його ухвалять в Раді

Голова Верховної Ради Володимир Рибак запевняє, що відразу після ухвалення парламентом закону щодо лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном передасть його на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання з приводу того, чи потрібно парламенту України ухвалювати відповідний законопроект, Рибак зазначив: “Ви ж чули заяву Президента, який чекає на закон, який розгляне Верховна Рада щодо лікування Тимошенко за кордоном”.

“Така можливість є розглянути, ухвалити це рішення, і я направлю в ту ж хвилину на підпис Президенту”, - наголосив Рибак.

При цьому спікер зазначив, що на сьогодні в парламенті є зареєстрований народним депутатом Сергієм Міщенком законопроект, який стосується даної проблеми, а також йому повідомили, що будуть зареєстровані ще один чи два законопроекти сьогодні на цю ж тему.

Рибак зазначив, що завтра необхідно буде проводити консультації в разі надходження таких законопроектів.