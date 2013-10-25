Яценюка не дивує заява Кличка про намір йти у президенти
15:04, 25 жовтня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголошує, що для нього не була несподіванкою заява лідера “УДАРу” Віталія Кличка про участь у президентських виборах.
Для Яценюка не стала несподіванкою заява Кличка про участь у президентських виборах
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав журналістам.
Він наголосив: “Такі домовленості були оголошені ще 18 травня поточного року. Тому взагалі нічого нового”.
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Яценюк нагадав, що 18 травня “була підписана спільна заява трьох політичних сил за підписами Кличка, Тягнибока і за моїм підписом, де було чітко передбачено, що в нас єдиний кандидат у другому турі, а відповідно, у першому турі всі мають право балотуватися”.
“Тому абсолютно все це йде у лінію з тією заявою, яку підписали три лідери політичних сил”, - додав Яценюк.
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