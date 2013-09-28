Турчинов: Лідери опозиції домовилися про єдиного кандидата на виборах президента

Про це в ефірі телеканалу Інтер повідомив перший заступник голови "Батьківщини" і керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов.

Зокрема, політик запевнив, що єдиний кандидат від опозиції буде, пише Gazeta.ua.

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"Таке рішення ухвалила опозиція. Я можу показати документ, який підписаний усіма трьома керівниками фракцій: Яценюком, Кличком, Тягнибоком", - підкреслив Турчинов.

За його словами, в цьому документі сказано, що для перемоги над чинною владою дуже важлива єдність опозиції.

"Тому єдиний кандидат від опозиції буде в другому турі. Більше того, для забезпечення його перемоги відбудеться тотальна мобілізація власних ресурсів усіх політичних сил", - пообіцяв нардеп.

Водночас Турчинов попередив, що якщо влада напередодні виборів більшістю у Верховній Раді ухвалить зміни до законодавства, згідно з якими вибори президента будуть проходити в один тур, опозиція може висунути єдиного кандидата на посаду глави держави вже у першому турі.

"У цьому випадку ми передбачили і погодили, що єдиний кандидат буде висунутий ще в першому турі", - підсумував опозиціонер.