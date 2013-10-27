У Сочі відбувається неформальна зустріч Януковича і Путіна
14:31, 27 жовтня 2013Політика
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Неформальна зустріч Президента Росії Володимира Путіна з його українським колегою Віктором Януковичем відбувається сьогодні в Сочі.
Віктор Янукович, Володимир Путін
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря глави Російської держави Дмитра Пєскова.
"Президенти продовжили обговорення тем, які були на порядку денному недавніх самітів, що відбулися в Мінську", - сказав він журналістам.
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Саміт країн СНД відбувся у Мінську 25 жовтня. Лідери СНД обговорили питання протидії злочинності на просторі Співдружності, поглиблення економічних зв'язків і підготовку до святкування 70-річчя Перемоги.
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