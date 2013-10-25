Назарбаєв і Путін підтримали передачу Україні головування в СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на засіданні глав СНД.

«Ми підтримуємо пропозицію про головування України в органах СНД у 2014 році і не сумніваюся, що український колега докладе всіх зусиль для того, щоб наша організація далі зміцнювалася», - сказав Назарбаєв.

Читайте також: Рада міністрів закордонних справ СНД розглянула 18 документів

Володимир Путін наголосив, що Росія готова надавати Україні усіляку підтримку, зокрема в її роботі, як головуючої країни, з реалізації «Року Ветеранів у СНД».

Підтримку висловили й інші Президенти у своїх виступах.

Президенти говорили і про необхідність посилення економічної складової співпраці.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити додаткові механізми з нарощування економічної взаємодії на теренах СНД. Про це він заявив сьогодні на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав у вузькому складі.

Путін висловив сподівання на розвиток взаємин у рамках СНД. Він наголосив на необхідності розвитку інтеграційних зв'язків. «І в зв'язку з цим можна вважати, що підписання в 2011 угоди про ЗВТ СНД, сподіваюся, що вона розвиватиметься і позитивно вплине на торгово-економічні зв'язки», - сказав президент Росії.