У понеділок Кожара і Лавров обговорять співпрацю України та Росії

Глави МЗС РФ і України Сергій Лавров і Леонід Кожара обговорять актуальні питання зовнішньополітичної співпраці двох країн, передає РІА Новости з посиланням на російське зовнішньополітичне відомство.

В рамках засідання підкомітету сторони розглянуть всі питання, що входять в компетенцію різних підкомісій, - питання взаємодії і боротьби з новими викликами і загрозами, врегулювання регіональних конфліктів, Азово-Керченське врегулювання, співпраці в міжнародних організаціях.

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«Окрім цього, глави зовнішньополітичних відомств мають намір обговорити й інші актуальні теми двостороннього російсько-українського співробітництва, найважливіші міжнародні проблеми, зокрема проблематику європейської безпеки», - зазначили у відомстві.

В МЗС РФ повідомили, що особливу увагу буде приділено ходу придністровського врегулювання.

«Майбутня зустріч Сергія Лаврова і Леоніда Кожари свідчить про активний політичний діалог між зовнішньополітичними відомствами Росії та України», - наголосили в департаменті інформації та друку.