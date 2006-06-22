Шевченко розказав про своє самопочуття перед матчем з Тунісом

Капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО вважає, що для перемоги в матчі проти Тунісу на Чемпіонаті світу по футболу його команді треба виграти боротьбу в центрі поля, повідомляє сайт «Терикон».

"Ми повинні зіграти так само самовіддано в центрі поля, як і проти Саудівської Аравії, - заявив А.ШЕВЧЕНКО. - Якщо ми зможемо це зробити, то з Тунісом не буде великих проблем. Нас влаштує і нічия, тоді як африканцям треба тільки перемагати. Але ми не гратимемо на нічию. З таким настроєм нам не добитися позитивного результату. Нам не наздогнати Іспанію, але повинні зайняти друге місце в групі".

Щодо свого фізичного стану після майже місячного простою через травму, А.ШЕВЧЕНКО сказав: "Поки що я не готовий на всі 100 відсотків, але з кожною грою я стаю сильнішим. Зараз я вже почуваю себе добре".

"Наші шанси з Тунісом 60 до 40 в нашу користь, - так оцінює шанси виходу в 1/8 фіналу форвард збірної України Андрій ВОРОНІН. - Але ми не повинні недооцінити цю команду. Туніс сильніший, ніж Саудівська Аравія. У їх складі достатньо футболістів, які грають в Європі".

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на Чемпіонаті світу в Німеччині збірна України виграла у Саудівської Аравії з рахунком 4:0.

Того ж дня головний суперник нашої збірної в групі Н - збірна Іспанії - обіграла Туніс з рахунком 3:1, забезпечивши собі вихід в 1/8 фіналу.

Таким чином, за підсумками другого туру в групі Н лідирує збірна Іспанії з 6 очками (7-1). На другому місці - збірна України з 3 очками (4-4). На третьому місці - збірна Тунісу з 1 очком (3-2). Аутсайдер групи – Саудівська Аравія з 1 очком (2-6).

Наступні матчі в групі Н відбудуться 23 червня, коли зустрінуться Іспанія – Саудівська Аравія і Україна - Туніс.