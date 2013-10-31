У Москві вручили премії "Срібна калоша"

Церемонія вручення премії "Срібна калоша" минула в середу в Державному Кремлівському палаці в Москві, повідомляє РІА Новости з посиланням на організатора - радіостанцію "Срібний дощ".

У рамках 17-ої церемонії нагородження "за найсумнівніші досягнення" були вручені сім статуеток у вигляді встановленої на постаменті калоші. Ведучими церемонії були Ксенія Собчак і Олександр Гордон.

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У 2013 році "Калоші" дісталися балерині Анастасії Волочковій, екс - міністру оборони РФ Анатолію Сердюкову, депутатам Держдуми Ірині Родніній (ЄР) та Олені Мізуліній (СР), співаку Нікіті Джигурді, актору Жерару Депардьє, президенту США Бараку Обамі, журналісту Дмитру Кисельову, газеті "Комсомольська правда" та її оглядачеві Уляні Скобейде, а також самій Собчак.

Джигурда і Собчак отримали свої статуетки на сцені.