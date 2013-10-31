ЗМІ: У взаєминах України та ЄС виникла нова проблема

Радник президента Андрій Портнов поскаржився європейцям на опозицію, яка відмовляється підтримувати законопроект про внесення змін до Конституції у сфері судоустрою, що отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії (ВК), - повідомляє Комерсант-Україна.

"Дуже хотілося б, аби всі політичні сили з повагою ставилися до європейських інститутів. І ми були дуже здивовані, коли опозиція звинуватила ВК в тиску на них", - заявив Портнов.

Нагадавши про те, що опозиція не голосувала і за інші законопроекти, підтримані експертами РЄ, Андрій Портнов перейшов до головного: оголосив, що в адміністрації президента (АП) подумують відмовитися від практики спрямування законопроектів до ВК.

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"Можливо, ми не будемо витрачати час на багатомісячну процедуру експертизи в європейських інститутах", - сказав він, додавши, що чекає "публічного сигналу" з боку РЄ, аби прийняти рішення про продовження або припинення такої співпраці.

У Раді Європи не мають наміру просити Україну продовжувати співпрацю. Так, голова директорату РЄ з питань прав людини Христос Якумопулос заявив , що Страсбург не має наміру впливати на рішення Києва.

"Експертиза в ВК - не обов'язок, а лише право влади. Вони можуть як звертатися, так і не звертатися до комісії, - констатував дипломат. - Ми щасливі, коли Україна має таке бажання, але не будемо домагатися співпраці".

Прикметно, що раніше прийняття ключових законопроектів без урахування позиції РЄ не раз викликало стурбованість Страсбурга, доходило навіть до екстрених візитів генерального секретаря РЄ, який переконував українську владу не відмовлятися від практики консультацій.

Як повідомляє видання, Якумопулос вважає, що АП не перейде від погроз до дій. "Я не думаю, що є реальний ризик розриву сформованих традицій співпраці", - заявив він.

Тим часом у питанні необхідності прийняття конституційного законопроекту позиції АП та РЄ повністю збігаються. "Ніяких змін у проект ми вносити не будемо. Він або буде прийнятий парламентом у нинішньому вигляді, або буде відхилений. Час втрачено, адже якщо ми внесемо зміни, нам потрібно буде заново починати процедуру, звертатися до Конституційного суду", - заявив Портнов.

"Проект отримав дуже позитивну оцінку ВК , - підтримав його Якумопулос . - А коли ВК і експерти РЄ вважають, що проект вартий того, вони закликають парламент, АП та інших представників влади прийняти цей закон. І тут не може йтися про будь-який тиск на опозицію".