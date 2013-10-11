Голова ВК: зміни до Конституції відповідають рекомендаціям комісії

"Незалежність судової системи в цілому і всі поправки, які були запропоновані для судової системи, повною мірою враховують наші рекомендації", - зазначив він у телефонному коментарі виданню "Закон і бізнес".

Голова Венеціанської комісії висловив сподівання, що зміни до Конституції "будуть прийняті якомога швидше, за підтримки всіх політичних сил, включаючи опозицію, яка протестувала під час останнього голосування".

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"Я трохи засмучений, тому що, на нашу думку, запропоновані зміни судової системи були дуже правильними і необхідними для України. Я б хотів щоб всі політичні сили зайняли конструктивну позицію і ухвалили ці зміни більшістю голосів. Я сподіваюся, що на наступному засіданні з приводу змін судової системи всі політичні партії підтримають ці зміни, проголосувавши "за", - сказав він.

"Зміни дуже важливі як для самої України, так і для її підготовки до участі у саміті у Вільнюсі", - підкреслив Джанні Букіккіо.

Як відомо, 10 жовтня український парламент 244 голосами народних депутатів попередньо схвалив проект Закону № 2522а "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів".

При цьому українська опозиція у Верховній Раді не голосувала за законопроект, хоча напередодні європейські інституції закликали всі політичні сили в українському парламенті якнайшвидше прийняти цей документ у запропонованій редакції.

На це звертали увагу і голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, і депутати Парламентської асамблеї Ради Європи у письмовій резолюції від 1 жовтня, і співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ по Україні Майліс Репс та Маріетта де Пурбе-Лундін.

Причому такі заклики ґрунтувалися на висновках Венеціанської комісії щодо цього проекту.