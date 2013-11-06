Регіонал пропонує визнати Тимошенко інвалідом і амністувати
Колишній народний депутат, член Партії регіонів Валерій Бондик заявив, що Юлію Тимошенко слід визнати інвалідом, а після цього за станом здоров'я амністувати.
"Чому медики не подають на комісію? Чому не визнають її інвалідність? Людина хворіє вже майже два роки. Потрібно визнати її інвалідом, комусь із опозиціонерів треба внести закон про амністію", - зазначив Бондик в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.
Він уточнив, що помилування – це питання президента, а амністія – питання закону, тобто Верховної Ради.
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"Тимошенко не погоджується на помилування, бо там потрібне особливе її прохання. Але в неї є право лікуватися. Вона – засуджена, є вирок, не скасований усіма інстанціями. Але хто відібрав у неї право на лікування?" - поцікавився "регіонал".
Екс-нардеп пояснив, що на лікування Тимошенко може відправитись завдяки амністії.
"А закону про амністію я, на жаль, не бачив у парламенті", – підкреслив Бондик.
Нагадаємо, 24 жовтня опозиція внесла в Раду законопроект про повну індивідуальну амністію для Тимошенко. На думку правозахисників, цей документ є юридичним нонсенсом.