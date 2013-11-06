Регіонал пропонує визнати Тимошенко інвалідом і амністувати

"Чому медики не подають на комісію? Чому не визнають її інвалідність? Людина хворіє вже майже два роки. Потрібно визнати її інвалідом, комусь із опозиціонерів треба внести закон про амністію", - зазначив Бондик в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.

Він уточнив, що помилування – це питання президента, а амністія – питання закону, тобто Верховної Ради.

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"Тимошенко не погоджується на помилування, бо там потрібне особливе її прохання. Але в неї є право лікуватися. Вона – засуджена, є вирок, не скасований усіма інстанціями. Але хто відібрав у неї право на лікування?" - поцікавився "регіонал".

Екс-нардеп пояснив, що на лікування Тимошенко може відправитись завдяки амністії.

"А закону про амністію я, на жаль, не бачив у парламенті", – підкреслив Бондик.

Нагадаємо, 24 жовтня опозиція внесла в Раду законопроект про повну індивідуальну амністію для Тимошенко. На думку правозахисників, цей документ є юридичним нонсенсом.