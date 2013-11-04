В ЄС вважають, що кримінальні справи проти Тимошенко не перешкоджають помилуванню

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав сьогодні в Донецьку на брифінгу після зустрічі зі студентами університету.

«Питання помилування можна поставити тільки стосовно тих осіб і в таких обставинах, коли судовий процес вже завершений. Стосовно ж осіб, справи проти яких ще відкриті, діє презумпція невинності, яка є домінантним принципом правової системи», - сказав посол ЄС.

«Тому я не розумію, в чому зв'язок інших справ, які досі відкриті», - сказав Томбінський.

Відповідаючи на питання, чи зменшаться шанси України на підписання Угоди про асоціацію з ЄС, якщо Тимошенко не звільнять з ув’язнення до саміту у Вільнюсі, Томбінський сказав: «Це відповідальність лідерів України і Європейського Союзу, але також потрібно зважити, які засоби з цим пов'язані».

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс передали Президенту України Віктору Януковичу клопотання про помилування екс-прем'єра "Для юридичної легалізації можливості виїзду Тимошенко за кордон".

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Пізніше вони заявили, що вважають законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської (позафракційна) найбільш оптимальним для досягнення консенсусу в питанні лікування засуджених за кордоном.

Всього у ВР зареєстровано 4 законопроекти, що відкривають можливості для лікування засуджених за кордоном.

1 листопада Тимошенко заявила, що повністю підтримує законопроект Лабунської і просить опозицію без дискусії та внесення поправок проголосувати за нього.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії в Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки і дати рекомендації щодо продовження її реабілітації.

1 липня донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Також Генпрокуратура розслідує стосовно Тимошенко ще низку кримінальних справ.