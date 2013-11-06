Депутати вирішили не розлучатися із пенсійними привілеями

Верховна Рада Україна не підтримала в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи)» (реєстраційний номер 2072а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 210 (при необхідних 226 - УНІАН) із 385 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Змінами до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про статус народного депутата України» пропонувалося ліквідовувати пенсійні привілеї урядовців та народних депутатів. Пропонувалося призначати пенсію цим категоріям громадян на загальних підставах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Проектом пропонувалося відновити право на отримання пенсії чоловіками при досягненні віку 60 років і при трудовому стажі не менше 25 років і жінками – при досягненні віку 55 років і стажу 20 років, як це було до змін у пенсійному законодавстві 2011 року.