Рада не підтримала закон про скасування пенсійної реформи

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 216 депутатів (за необхідних 226 - УНІАН) із 404, зареєстрованих в сесійній залі. За дане рішення проголосували лише 2 народних депутати від Партії регіонів, 90 – від “Батьківщини”, 34 - від “УДАРу”, 33 - від “Свободи”, 29 – від КПУ і 28 позафракційних.

Законопроектом передбачалося внести зміни до ряду законодавчих актів. Ними пропонувалося надати право жінкам виходити на пенсію у 55 років; зняти обмеження на права пенсіонера на врахування при розрахунку пенсії заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року періодом до 1 січня 2016 року; застосовувати в розрахунку пенсії та її перерахунку у зв’язку з набуттям додаткового стажу середню заробітну плату на одну застраховану особу в цілому по Україні за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії; зменшити розміри страхового стажу, необхідного для призначення пенсії з інвалідності; відновити право на перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Крім того, законопроектом пропонувалося встановити для осіб, які у зв’язку з досягненням 35 років не мають права на сплату страхових внесків до накопичувального фонду, страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком – 5 років, та страховий стаж, що надає право на одержання мінімальної пенсії за віком - 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Для тих, хто не досягнув 35 років, та зможе передбачити собі накопичення коштів, страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком встановлюється 15 років, а страховий стаж, що надає право на одержання мінімальної пенсії за віком - 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Також пропонувалося запровадити осучаснення пенсій після двох років з дня їх призначення із врахуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року перерахунку.