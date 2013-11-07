Регіони знайшли причину не голосувати за закони щодо лікування Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова фракція підтримати пропозицію опозиції проголосувати «в пакеті» за законопроекти про прокуратуру, про внесення змін до виборчого законодавства і за законопроект про лікування ув’язнених за кордоном.

«Наша фракція готова сьогодні голосувати за проект про прокуратуру. Наша фракція готова сьогодні голосувати за зміни у виборне законодавство і наша фракція пропонує створити робочу групу з доопрацювання законопроектів, які стосуються лікування ув’язнених за кордоном», - сказав Єфремов.

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Він наголосив, що всі 4 законопроекти про лікування засуджених за кордоном, які зареєстровані в парламенті, «не відповідають юридичним вимогам».