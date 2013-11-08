УДАР оголосив Раді бойкот

Як передає кореспондент УНІАН, вона назвала неприпустимим те, що члени Кабміну не прийшли до ВР на Годину запитань до уряду.

Геращенко наголосила, що «УДАР» виступає проти вибірковості призначення виборів, і нагадала про ряд населених пунктів, де немає мерів і де потрібно було б призначити вибори.

Народні депутати від “Батьківщини” заявили, що сьогодні не підтримуватимуть голосування про призначення позачергових місцевих виборів.

Позицію щодо неголосування також висловили представники КПУ.

Таким чином, депутати не змогли проголосувати за одну із постанов про призначення місцевих виборів.

На це перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік заявив, що в такому випадку не бачить сенсу ставити відповідні проекти постанов на голосування.