Рибак запросив керівників фракцій до себе в кабінет

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак зазначив, що про підсумки консультацій вони поінформують парламент пізніше.

Читайте також: До Верховної Ради прибули Кокс та Кваснєвський

Також Рибак додав, що уряд сьогодні до парламенту не запрошували, тому що вчора парламент не працював.