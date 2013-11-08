Рибак запросив керівників фракцій до себе в кабінет
10:16, 08 листопада 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак запросив керівників парламентських фракцій до свого кабінету для проведення консультацій.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак
Як передає кореспондент УНІАН, Рибак зазначив, що про підсумки консультацій вони поінформують парламент пізніше.
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Також Рибак додав, що уряд сьогодні до парламенту не запрошували, тому що вчора парламент не працював.
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