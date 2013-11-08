Сьогодні Рада розгляне питання про призначення місцевих виборів

У сьогоднішньому порядку денному засідання Верховної Ради відсутня Година запитань до уряду, є лише питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів та низка постанов про відзначення пам`ятних дат.

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Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, серед цих проектів постанов - про відзначення 400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві та про відзначення 230-річчя заснування міста Севастополь.