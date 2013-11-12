Жириновський пояснив, навіщо пропонував обгородити Кавказ "колючим дротом"

"Я жалкую, хоч і більшість мене підтримала", - сказав Жириновський на пленарному засіданні в Держдумі у вівторок. "Те, що я говорив на програмі, я мав на увазі заходи, які закладені в нормах закону. Те, що було з терміном "колючий дріт" - це блокпости", - зазначив лідер ЛДПР, передає РІА Новости.

"Все, що я говорив, пов'язане тільки у разі проведення операції із затримання злочинця. Але не завжди буваєш правильно зрозумілий" , - додав він. Що стосується висловлювань про контроль народжуваності, то, за словами Жириновського, він говорив про міжнародну практику, але не говорив, що це стосовно РФ.

Нагадаємо, у програмі «Поєдинок» він говорив про можливість обмеження народжуваності на Північному Кавказі і пропонував обгородити цей регіон колючим дротом.