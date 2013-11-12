Суд обрав Власенку запобіжний захід

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні після 3,5 годин перебування у нарадчій кімнаті оголосила слідчий-суддя Світлана Волкова.

Також, за рішенням суду, Власенко зобов'язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Разом з тим, суд зобов'язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

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Водночас, судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Юлії Тимошенко.

Як зазначається в рішенні суду, Власенко повинен внести на депозитний рахунок Печерського районного суду Києва вказані грошові кошти до 19 листопада включно.

У разі, якщо підозрювана особа порушить покладені на неї судом зобов'язання, то внесена нею грошова застава буде відрахована у дохід держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Наталії Окунської.