Українські товаровиробники зазнають дискримінації з боку РФ - МЗС

Він нагадав, що цього року Україна втратила 25% товарообігу з РФ, у минулі роки двосторонній товарообіг міг досягати 60 мільярдів доларів. "Треба не забувати, що багато в чому втрата цих відсотків має місце через зменшення обсягів закупівель газу російського, якого ми закуповуємо з кожним роком все менше і менше і в наступному році будемо закуповувати ще менше, ніж цього року", - сказав Майко в озвученому у вівторок інтерв'ю Першого каналу Національної радіокомпанії України, повідомляє РІА Новости.

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Він зазначив, що сторони повинні вирішувати спірні питання в торгівлі, в тому числі, використовую майданчик СОТ, але все ж Київ сподівається на вирішення їх у двосторонньому порядку. "Ми не повинні застосовувати політичну складову ми повинні залишити економічну площу для об'єктів господарювання", - зазначив він.