Торговельна політика РФ не має ніякого сенсу і шкодить її ж інтересам - експерт

00:11, 19 жовтня 2013
Суспільство
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Підвищення міжнародної інтеграції було одним із основних джерел економічного зростання Росії протягом 1999-2008 років, тепер зосередившись на Митному союзі російська торговельна політика мінімізує зростання російської економіки.

Замість того, щоб виходити на світовий рівень, Кремль обмежується Митним союзом

Про це пише шведський економіст, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Андерс Аслунд у своїй статті на сайті The Moscow Times.

На думку експерта, нинішня торговельна політика Росії замість того, щоб максимізувати економічне зростання, зберігаючи при цьому свої зовнішні платежі у розумному балансі, навпаки мінімізує зростання і максимізує державні витрати. Причиною цього Аслунд називає Митний союз з Білоруссю та Казахстаном, пише Тиждень.ua.

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"Протягом 1999-2008 років, коли щорічне зростання російської економіки складало 7%, підвищення міжнародної інтеграції було одним із основних джерел економічного зростання в Росії разом із ринковими реформами, кращим використанням людського капіталу та різким підйомом товарообігу. Всі ці джерела зростання на сьогодні вже є вичерпаними", - стверджує експерт і наголошує, що Кремль тепер ще більше шкодить російській економіці, лідируючи серед країн Великої двадцятки у нав'язуванні протекціоністської політики. Крім того, зауважує Аслунд, "видається дивним, що "замість того, щоб виходити на світовий рівень, Кремль обмежується Митним союзом".

"Фундаментальні проблеми Митного союзу полягають у тому, що він протекціоністський та примусовий. Коли Казахстан вступив до Митного союзу, він змушений був майже вдвічі збільшити свої митні тарифи з 5,3% до 9,5% на торгово-зваженій основі... На практиці це означає, що високі зовнішні митні тарифи змушують казахів купувати більше автомобілів, зібраних у Росії, а не у  Південній Кореї. Ця торговельна політика Росії не має ніякого сенсу і шкодить національним інтересам Росії. Політично Путін відвертає більшість пострадянських держав від його країни. Економічно Росія платить великі субсидії в той же час, перешкоджаючи модернізації її економіки. Юридично, вона провокує санкції СОТ. Замість цього, Росія повинна відкрити свою економіку і зробити її більш конкурентоспроможною, намагаючись укласти угоди про вільну торгівлю з ЄС, як це роблять всі інші", - зауважив Аслунд.

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