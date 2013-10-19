Торговельна політика РФ не має ніякого сенсу і шкодить її ж інтересам - експерт

Про це пише шведський економіст, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Андерс Аслунд у своїй статті на сайті The Moscow Times.

На думку експерта, нинішня торговельна політика Росії замість того, щоб максимізувати економічне зростання, зберігаючи при цьому свої зовнішні платежі у розумному балансі, навпаки мінімізує зростання і максимізує державні витрати. Причиною цього Аслунд називає Митний союз з Білоруссю та Казахстаном, пише Тиждень.ua.

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"Протягом 1999-2008 років, коли щорічне зростання російської економіки складало 7%, підвищення міжнародної інтеграції було одним із основних джерел економічного зростання в Росії разом із ринковими реформами, кращим використанням людського капіталу та різким підйомом товарообігу. Всі ці джерела зростання на сьогодні вже є вичерпаними", - стверджує експерт і наголошує, що Кремль тепер ще більше шкодить російській економіці, лідируючи серед країн Великої двадцятки у нав'язуванні протекціоністської політики. Крім того, зауважує Аслунд, "видається дивним, що "замість того, щоб виходити на світовий рівень, Кремль обмежується Митним союзом".

"Фундаментальні проблеми Митного союзу полягають у тому, що він протекціоністський та примусовий. Коли Казахстан вступив до Митного союзу, він змушений був майже вдвічі збільшити свої митні тарифи з 5,3% до 9,5% на торгово-зваженій основі... На практиці це означає, що високі зовнішні митні тарифи змушують казахів купувати більше автомобілів, зібраних у Росії, а не у Південній Кореї. Ця торговельна політика Росії не має ніякого сенсу і шкодить національним інтересам Росії. Політично Путін відвертає більшість пострадянських держав від його країни. Економічно Росія платить великі субсидії в той же час, перешкоджаючи модернізації її економіки. Юридично, вона провокує санкції СОТ. Замість цього, Росія повинна відкрити свою економіку і зробити її більш конкурентоспроможною, намагаючись укласти угоди про вільну торгівлю з ЄС, як це роблять всі інші", - зауважив Аслунд.