Тимошенко закликала українців і лідерів ЄС боротися за асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі Тимошенко, який зачитала журналістам її донька Євгенія Тимошенко.

У листі зазначається, що Тимошенко вважає «порушення абсурдних кримінальних справ» проти її захисника Сергія Власенка спланованим і холоднокровним ударом "в саме серце українських надій на підписання Угоди".

На тему: Дочка Власенка розповіла, як тато побив маму (відео)

«Януковичу здалося, що для повного краху наших європейських перспектив вже недостатньо залишати за гратами політв’язнів, грубо позбавляти Віталія Кличка можливості брати участь у президентських виборах або зривати ухвалення європейських законів. Йому мало абсолютно зухвало і безпідставно позбавляти члена Президії політради партії «Батьківщина» Сергія Власенка депутатського мандата, а мене – права на захист. Для повної упевненості Янукович вирішив діяти безпрограшно та агресією проти Сергія Власенка вже гарантовано вбити Угоду», - заявила Тимошенко.

Вона закликала «всіх лідерів Європейського союзу, українське громадянське суспільство та опозицію негайно діяти та за будь-яких обставин добиватися підписання нашої Угоди». Наостанок Тимошенко звернулася до "всіх, хто має вплив на хід цих історичних подій, з проханням захистити 46 мільйонів українців".