Тимошенко закликала українців і лідерів ЄС боротися за асоціацію
Юлія Тимошенко закликає лідерів Європейського Союзу, українське громадянське суспільство та опозицію за будь-яких обставин добиватися підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі Тимошенко, який зачитала журналістам її донька Євгенія Тимошенко.
У листі зазначається, що Тимошенко вважає «порушення абсурдних кримінальних справ» проти її захисника Сергія Власенка спланованим і холоднокровним ударом "в саме серце українських надій на підписання Угоди".
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«Януковичу здалося, що для повного краху наших європейських перспектив вже недостатньо залишати за гратами політв’язнів, грубо позбавляти Віталія Кличка можливості брати участь у президентських виборах або зривати ухвалення європейських законів. Йому мало абсолютно зухвало і безпідставно позбавляти члена Президії політради партії «Батьківщина» Сергія Власенка депутатського мандата, а мене – права на захист. Для повної упевненості Янукович вирішив діяти безпрограшно та агресією проти Сергія Власенка вже гарантовано вбити Угоду», - заявила Тимошенко.
Вона закликала «всіх лідерів Європейського союзу, українське громадянське суспільство та опозицію негайно діяти та за будь-яких обставин добиватися підписання нашої Угоди». Наостанок Тимошенко звернулася до "всіх, хто має вплив на хід цих історичних подій, з проханням захистити 46 мільйонів українців".