Опозиція подала в Раду доопрацьований законопроект про лікування Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

Доопрацьований законопроект зареєстрований у Верховній Раді під номером 3599-Д.

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За словами члена робочої групи Андрія Кожем’якіна, "було враховано 90% зауважень науково-експертного управління парламенту".

"Також враховані зауваження, які прозвучали від представників Партії регіонів під час засідання робочої групи", - додав він.

"Доопрацювавши цей законопроект, робоча група фактично вирішила всі питання, які поставило науково-експертне управління", - наголосив Кожем’якін.

За його словами, законопроектом, зокрема, передбачається інститут перерви від відбування покарання на період лікування за кордоном. При цьому особа, яка потребує лікування, у письмовій формі дає зобов’язання повернутися в Україну після завершення лікування в 10-денний термін.

Також проектом закону передбачено, що оплата такого лікування здійснюється особою за власний рахунок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, у роботі групи з підготовки законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном було оголошено перерву до 16.00 18 листопада.

Члени групи від опозиції та влади не змогли досягнути згоди щодо роботи над законопроектом.

Крім того, депутати від опозиції висловили обурення з приводу того, що їх заздалегідь не повідомили про сьогоднішнє засідання робочої групи.

Також перепалка між депутатами від влади й опозиції виникла через те, що на засіданні були відсутні четверо членів робочої групи: Андрій Міщенко (ВО “Свобода”), Дмитро Шпенов (Партія регіонів), Ігор Єремеєв (позафракційний) та Сергій Гордієнко (КПУ).