Політолог: влада шукає баланс між Європою і Росією

«Тому боротьба буде продовжуватися і надалі. Справа вся в тому, що гальмування процесу євроінтеграції пов'язано з пошуком балансу інтересів у відносинах, як із Заходом, так і з Росією. Українське керівництво шукає оптимальний баланс: ми не поспішаємо з Асоціацією, поки не відбудеться нормалізації відносин з Росією. Якщо це відбудеться, то у Януковича буде мотив відкласти підписання. ЄС повинен надати чіткі гарантії, що нам дадуть кредит МВФ, компенсують втрати від можливих ускладнень з Росією. Тоді можна буде вирішувати питання Тимошенко», - заявив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Разом з цим, Фесенко зазначив, що підписання може відбудуться з певними застереженнями навіть без звільнення Тимошенко до Вільнюського саміту. У той же час, за його словами, в опозиції достатньо людей, зацікавлених в тому, щоб екс -прем'єр залишилася у в'язниці. «Про це мало хто говорить, але навіть, якщо її відпустять на лікування в Німеччині, то це буде додатковим головним болем для Арсенія Яценюка. Адже в такому разі всі рішення буде приймати не він, а Юлія Володимирівна. Тому для нього це буде серйозний виклик, проблема, - сказав він. - Для інших лідерів опозиції - це також головний біль, адже вона впливатиме на ситуацію в опозиційному таборі. Зараз троє лідерів опозиційних фракцій якось узгоджують рішення, а з нею ситуація буде більш складною і суперечливою. Тому все зводиться до того, що «ось ми робимо якісь кроки, але якщо влада не відпустить Тимошенко, то й добре».

Нагадаємо, що раніше Фесенко зазначав, що оточення Тимошенко не приховує, що якщо її не відпустять, вони готові пожертвувати підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС цього року.