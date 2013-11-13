ЄС навряд чи закриє очі на невирішене питання Тимошенко – польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький, коментуючи сьогоднішні події у Верховній Раді.

"Євросоюз дуже хоче підписати угоду, намагається бути доброзичливим до Президента України Віктора Януковича, але, швидше за все, не відмовиться від вимоги вирішити справу Тимошенко", - сказав він.

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За словами Шептицького, Янукович, без сумніву, не хоче випускати свого політичного конкурента із в’язниці. Він не виключив, що Янукович на останній зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним міг домовитися про щось, що "зменшує тиск" необхідності підписати угоду з ЄС.

"Якби умови були виконані Україною за "півгодини" до саміту, то ЄС постаравсь би підписати, але не думаю, щоб ці умови були виконані", - зазначив аналітик.