Євросоюз вирішив підключитися до торгового конфлікту Японії та України - ЗМІ

Європейський союз 15 листопада приєднався в якості третьої сторони до консультацій Японії та України в органі з вирішення спорів Світової організації торгівлі. Заявка на консультації була подана Токіо ще 30 жовтня.

Тоді Японія засумнівалася у відповідності з нормами СОТ українських захисних заходів стосовно імпорту автомобілів. Нагадаємо, Україна з 13 квітня стягує спеціальне мито на імпорт легкових автомобілів з об'ємом двигуна 1-1,5 л (6,46%) і 1,5-2,2 л (12,95%). Базова ставка мита - 10%, повідомляє Комерсант-Україна.

Читайте також: Канада призупинила переговори про ЗВТ з Україною через перегляд мит

У Євросоюзі також стурбовані цим. "ЄС є найбільшим у світі виробником автомобілів і автомобільних деталей, а також великим світовим експортером з обсягом експорту легкових автомобілів більше 100 млрд євро в 2012 році, в тому числі в Україну - понад 1 млрд євро", - наголошується в повідомленні ЄС.

Українське мито вже спонукало інші країни застосувати відповідні санкції. Туреччина, оцінивши збиток від дискримінації турецького автопрому в $ 6,2 млн, вирішила компенсувати цю суму шляхом введення мит на імпорт волоських горіхів з України.

Про можливість застосування подібних заходів заявили в Росії. Решта країн, котрі вважали таке рішення української влади дискримінаційним для своїх автовиробників, поки воліють оскаржувати ці заходи в арбітражі СОТ. Про свою стурбованість підвищенням мит, прийнятим без консультацій із зацікавленими країнами, заявили США і Південна Корея. Ймовірно, вони також долучаться до суперечки Японії з Україною.

Приєднання ЄС до японської заявки було очікуваним. Про таку можливість раніше повідомляли і українські, і європейські чиновники. У той же час представники ЄС допускали можливість подачі окремої заявки на консультації з Україною.

"Такий крок ЄС виглядає цілком логічним: вони прагнуть врегулювати торговельну суперечку з Україною як в ході двосторонніх консультацій, так і за допомогою інструментів СОТ. Тим більше що участь ЄС в якості третьої сторони в українсько-японських переговорах не перешкоджає ініціюванню ними самостійного спору в майбутньому" , - пояснила радник юрфірми "Саєнко Харенко" Наталія Микольська. У представництві ЄС в Україні вчора пообіцяли прокоментувати ситуацію в найближчі дні.

Затягування подачі Євросоюзом окремої заявки може бути пов'язано з очікуванням того, що захисні мита для європейських автомобілів будуть скасовані після підписання у Вільнюсі угоди про асоціацію, впевнений науковий консультант Центру ім. Разумкова Володимир Сіденко. "Досі високопоставлені українські чиновники заявляли, що після підписання угоди захисні мита для автомобілів з ЄС будуть скасовані. І хоча перспективи підписання цієї угоди виглядають дуже туманними, ЄС поки до кінця не відмовляється від можливості такого розвитку ситуації", - вважає експерт. За словами пана Сіденко, участь ЄС у торговому суперечці не посилить позицію японської сторони, що сталося б у разі подання окремої заявки .