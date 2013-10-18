Канада припинила переговори про ЗВТ з Україною через перегляд мит

Як повідомили УНІАН у посольстві Канади в Україні, переговори можуть бути продовжені лише після відкликання заявки.

“Відкликання Україною своєї заявки, поданої до СОТ, дасть змогу Канаді продовжити двосторонні переговори з торгових питань”, - йдеться в коментарі посольства, переданому УНІАН у відповідь на запит агентства.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо підготовки угоди про вільну торгівлю з Канадою наприкінці 2009 р.

12 вересня 2012 року Україна подала заявку до СОТ про перегляд імпортних мит на 371 товарну лінію.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки її подано відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).