Продажі авто обвалилися в два рази, а дилери знову готуються піднімати ціни

З імпортерів і виробників авто утилізаційний збір почали стягувати з 1 вересня. Його величину розраховують як базову ставку збору - 5500 гривень, помножену на коригуючий коефіцієнт, який залежить від класу машини. Наприклад, податок при імпорті нового легкового автомобіля з об'ємом двигуна 2-3 літри - 14080 гривень, б/в - 28 160 гривень, пише forbes.ua.

У першій половині вересня митниця майже зупинила оформлення імпортних автомобілів, розповідає перший віце - президент «ВіДі Груп» Артем Ткаченко: «На всю Україну було розмитнено менше 1000 авто - у 8-10 разів менше, ніж зазвичай». До введення утилізаційного збору розмитнювали 10-14 тис. автомобілів на місяць, зазначає голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

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Підсумком стало зростання цін на машини, ввезені у вересні. За словами Ткаченка, «подорожчання торкнулося всіх автомобілів і склало від 5000 до 45000 гривень залежно від об'єму двигуна». Зниженню продажів з початком осені посприяли чутки про те, що Кабмін хоче знизити ставки збору, скасувавши підвищувальні коефіцієнти - потенційні покупці розраховували на падіння цін, вважає Ткаченко.

Наприкінці жовтня Кабмін дійсно оприлюднив проект закону, згідно з яким ставка утилізаційного збору для легкових автомобілів з 1 січня 2014 - го може впасти до 5500 гривень, для вантажних - до 11 000 гривень. Імпортери, тим не менш, не готові знижувати ціни. «Всі торгують старими запасами, - говорить Назаренко. - Якщо закон буде підписаний в існуючому вигляді, то ціни на авто можуть або залишитися на сьогоднішньому рівні, або піднятися на ті ж 5 500 гривень».

Влітку автодилери не тільки розпродавали машини, а й поповнювали запаси. Всього за січень -серпень в Україну ввезли 134 608 імпортних легкових автомобілів - приблизно на 16 000 більше, ніж продали, повідомили в «Укравтомпромі». «У нашій дилерській мережі ще поки є автомобілі, на які ми як і раніше зберігаємо ціни. У майбутньому їх будемо підвищувати, але поступово», - поділився планами Андрій Нестеренко з «Ніссан Мотор Україна». Він прогнозує, що в 2013 році автомобільний ринок України просяде на 10%, а продажі його компанії знизяться на 5-8 % відносно минулого року.