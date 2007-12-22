Дебют прем`єра Тимошенко відбудеться в Донецьку
11:58, 22 грудня 2007Політика
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Прем’єр-міністр зустрінеться з сім’ями шахтарів
Перша робоча поїздка прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко відбудеться 23 грудня 2007 року.
Прем`єр відвідає Донецьку область.
Як повідомляє прес-служба Кабміну, глава уряду зустрінеться з сім’ями шахтарів, які загинули в наслідок аварій на орендному підприємстві “Шахта ім. О.Ф.Засядька”.
Також під головуванням Юлії Тимошенко відбудеться нарада щодо вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій на цьому підприємстві.
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